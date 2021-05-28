اختطاف 4 بحارة كوريين قبالة سواحل بنين في غرب إفريقيا

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هاجمت مجموعة من القراصنة سفينة لصيد سمك التونة كان في المياه قبالة سواحل بنين في غرب إفريقيا، في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء أول من أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي هناك، وكان على متنها 36 شخصا، حيث تم اختطاف 5 منهم، وهم 4 بحارة كوريين وشخص من جنسية أخرى.ولم يتم التأكد بعد من هوية القراصنة.وقالت مصادر مطلعة إن السفينة تحمل اسما مشتركا لكوريا وغانا.وقبل حوالي 10 أيام وقع حادث مشابه بالقرب من خليج غينيا في غرب إفريقيا أيضا، حيث تم اختطاف 5 أشخاص من بينهم قبطان كوري، يوم 19 مايو، كانوا على متن سفينة لصيد التونة قبالة سواحل غانا، ولم يُطلق سراحهم حتى الآن.ومع تكرار عمليات اختطاف بحارة كوريين، عقدت الحكومة الكورية اجتماعا لمناقشة الإجراءات المضادة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية أمس.وقال مسؤول في الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومشاركة المعلومات ذات الصلة مع السفارات الكورية في غرب إفريقيا.