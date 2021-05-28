إطلاق الصاروخ الفضائي الكوري نوري في أكتوبر

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كشفت الحكومة الكورية عن موعد إطلاق أول صاروخ فضائي تم تطويره باستخدام تقنيات محلية خالصة باسم "نوري"، وقالت إنه سيتم نقله إلى منصة الإطلاق ليخضع للعديد من الاختبارات لمدة شهر، بحيث يتم إطلاقه في شهر أكتوبر القادم.الجدير بالذكر أن حوالي 300 شركة كورية شاركت في عملية تطوير الصاروخ الفضائي نوري منذ عام 2010 باستثمارات تبلغ حوالي ملياري دولار.وأوضح "كو جونغ هوان" مدير مشروع الصواريخ الفضائية في معهد الطيران والفضاء الكوري أنه تم الانتهاء من تصميم وإنتاج واختبار محرك الصاروخ الذي يعمل بالوقود السائل لأول مرة في البلاد، وهو ما يثبت امتلاك كوريا لتقنية الصواريخ الفضائية.وإذا نجحت عملية الإطلاق المخطط لها في شهر أكتوبر، ستصبح كوريا الدولة السابعة على مستوى العالم التي تمتلك محركات صواريخ متوسطة الحجم تعمل بالوقود السائل.