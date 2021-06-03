رئيس وزراء ياباني سابق يصف دوكدو بأنها كورية

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وجه رئيس الوزراء الياباني الأسبق "يوكيو هاتوياما" انتقادات غير مباشرة لرفض الحكومة اليابانية الحالية تعديل الخريطة المنشورة على موقع أولمبياد طوكيو والتي تصف جزر "دوكدو" كأرض يابانية، مشيرا إلى الخرائط الأمريكية التي تقر بأن تلك الجزر الصغيرة تابعة لكوريا الجنوبية.وفي تغريدة نشرها على صفحته في تويتر أمس الأربعاء، أشار "هاتوياما" إلى أن أحد المرشحين الرئاسيين المحتملين في كوريا الجنوبية حذر من احتمال مقاطعة دورة الألعاب الصيفية إذا لم تقم طوكيو بتصحيح الخريطة.وكان عدد من المرشحين الرئاسيين عن الحزب الديمقراطي الحاكم، ومن بينهم رئيس الحزب السابق "لي ناك يون" ورئيس الوزراء السابق "جونغ سيه كيون" قد قالوا سابقا إن تلك الخريطة غير مقبولة ودعوا كوريا الجنوبية إلى الرد الصارم إذا رفضت اليابان دعوات سيول، حتى ولو وصل الأمر إلى مقاطعة الأولمبياد.وأشار "هاتوياما" إلى أن الخرائط الأمريكية تجعل "تاكيشيما" ضمن الأراضي الكورية الجنوبية، متسائلا عن السبب وراء صمت الجماعات اليابانية المحافظة إزاء ذلك، وعما إذا كان موقفهم المؤيد للولايات المتحدة يمنعهم من الاحتجاج عليه.يُذكر أن "هاتوياما" البالغ من العمر 74 عاما، هو سياسي تقدمي بارز في اليابان، وقد دعا مرارا وتكرارا الحكومة اليابانية إلى الاعتذار عن عدوانها على كوريا الجنوبية في زمن الحرب.