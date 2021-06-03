الرئيس مون يؤكد تفهمه للصعوبات الناجمة عن غياب وريث مجموعة سام سونغ

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قال الرئيس "مون جيه إين" إنه يتفهم الصعوبات التي تواجهها شركة "سام سونغ" ومجتمع الأعمال في البلاد، بسبب سجن القائد الفعلي للمجموعة "لي جيه يونغ" في قضية الرشوة التي قدمها للرئيسة السابقة "بارك كون هيه".صرح "مون" بذلك خلال اجتماع غداء مع رؤساء أكبر أربع مجموعات أعمال في البلاد، عقد في المكتب الرئاسي، ردا على طلب منهم بإصدار عفو رئاسي خاص عن وريث المجموعة، حيث دعا "تشي تيه وون" رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، الرئيس "مون" إلى النظر في الالتماس المشترك الذي قدمته مجموعات الضغط التجارية في أبريل والذي طلبوا فيه إصدار عفو عن "لي".وحضر الاجتماع نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "كيم كي نام"، وقال إن وجود "لي" ضروري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن خطط الاستثمار الرئيسية خاصة فيما يتعلق بأشباه الموصلات، كما أشار الحضور إلى أن السنتين أو الثلاث سنوات القادمة ستكون حاسمة.وردا على ذلك، قال "مون" إن العديد من أفراد الشعب يتعاطفون مع هذا الطلب، وأعرب عن تفهمه لضرورة أن تقوم الشركات باتخاذ خطوات جريئة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية.