وزير العدل السابق يدعو الحزب الديمقراطي الحاكم إلى مواصلة الإصلاح

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دعا وزير العدل السابق "تشو كوك" الحزب الديمقراطي الحاكم إلى تجاوز مزاعم الفساد المثارة ضده، ومواصلة السعي إلى الإصلاح.وأدلى "تشو" بهذه التصريحات في منشور على فيسبوك أمس الأربعاء، حيث شارك جزءا من اعتذار رئيس الحزب الحاكم "سونغ يونغ كيل" الذي صرح به في وقت سابق من اليوم، قائلا إنه يقبله بكل تواضع، لكنه قال إنه يجب على الحزب الحاكم أن ينساه وأن يكرس نفسه للإصلاحات في مجالات مثل العقارات والنيابة والإعلام وسبل تحسين معيشة المواطنين.وجاء اعتذار رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم وسط المخاوف من بعض أعضاء الحزب الحاكم بشأن ردود الفعل السلبية المحتملة بعد صدور مذكرات "تشو" في وقت سابق من الأسبوع.كما اقتبس الوزير السابق تصريح "سونغ" بأن النيابة يجب أن تطبق نفس المعايير المستخدمة مع عائلة "تشو" عند التحقيق في مزاعم الفساد المثارة حول أسرة النائب العام السابق "يون صوك يول".