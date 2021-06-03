إغلاق باب الحجز للقاحات كورونا للمسنين في كوريا اليوم الخميس

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من المقرر أن تغلق السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس باب الحجر لتلقي لقاحات "أسترازينيكا" المضادة لفيروس كورونا، لكبار السن بين 60 و74 عاما.وقد ظلت الحكومة تتلقى خلال الفترة الماضية حجوزات كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة والمعلمين في رياض الأطفال ومراكز رعاية الأطفال والصفين الأول والثاني في المدارس الابتدائية، حيث بلغت نسبة الحجز حوالي 75% بين كبار السن للحصول على التطعيم.ويمكن التقدم بطلب الحجز عبر الإنترنت على موقع فريق العمل الحكومي على هذا الرابط: https://ncvr.kdca.go.kr، بواسطة المستفيد نفسه أو أحد أفراد أسرته.وحثت السلطات الصحية المواطنين على المشاركة في برنامج التطعيم، قائلة إن الإخفاق في الحصول على التطعيم في الوقت المحدد سيؤدي إلى الانتظار إلى ما بعد شهر أكتوبر.