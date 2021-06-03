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السياسية

واشنطن تقول إن تعيين مبعوث خاص لكوريا الشمالية دليل على الاستعداد للحوار

Write: 2021-06-03 10:50:09

واشنطن تقول إن تعيين مبعوث خاص لكوريا الشمالية دليل على الاستعداد للحوار

Photo : YONHAP News

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" أمس الأربعاء إن تعيين الولايات المتحدة لممثل خاص لكوريا الشمالية يشير إلى استعداد واشنطن للحوار.
وأدلت "شيرمان"، التي تقوم بجولة في منطقة جنوب شرق آسيا، بهذه التصريحات في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين في العاصمة التايلاندية بانغكوك.
وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلن الشهر الماضي أنه عين السفير الأمريكي السابق لدى كوريا الجنوبية "سونغ كيم" ممثلا خاصا لسياسات كوريا الشمالية.
وقالت "شيرمان" إن تعيين الممثل الخاص يعد إشارة أخرى تفيد أن الولايات المتحدة جاهزة ومستعدة للحوار مع كوريا الشمالية، وأعربت عن أملها في أن "تستغل كوريا الشمالية هذه الفرصة".
كما أوضحت نائبة الوزير أن "كيم" سوف يعمل أيضا في منصب السفير الأمريكي لدى إندونيسيا في أثناء قيامه بدور الممثل الخاص.
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