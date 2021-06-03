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الاقتصادية

كوريا تسجل ارتفاعا قياسيا في احتياطي النقد الأجنبي في مايو

Write: 2021-06-03 10:51:04

كوريا تسجل ارتفاعا قياسيا في احتياطي النقد الأجنبي في مايو

Photo : YONHAP News

سجل الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي رقما قياسيا جديدا، حيث ارتفاع بأكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في مايو.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية مستوى مرتفعا جديدا بلغ 456.4 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 4.15 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في شهر أبريل، الذي سجلت فيه كوريا رقما قياسيا أيضا بلغ 452.3 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن الزيادة المسجلة في مايو ترجع إلى زيادة العوائد على الأصول من العملات الأجنبية وضعف الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى الدولار.
وأضاف التقرير أنه حتى نهاية شهر أبريل، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن عالميا من حيث احتياطي النقد الأجنبي، مرتفعة بدرجة واحدة عن شهر مارس، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3.1 تريليون دولار، وتلتها اليابان وسويسرا.
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