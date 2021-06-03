هيون ديه وكيا تسجلان مبيعات غير مسبوقة في الولايات المتحدة للشهر الثالث

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سجلت شركة "هيون ديه موتور" والشركة التابعة لها "كيا موتورز"، وهما أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، مبيعات قياسية جديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو الماضي.وأصدرت الشركتان بيانات المبيعات الشهرية أمس الأربعاء، حيث باعتا ما مجموعه 170 ألفا و315 سيارة.وأعلنت "هيون ديه" أنها باعت أكثر من 90 ألف وحدة في الولايات المتحدة في مايو، لتسجل مبيعات شهرية قياسية للشهر الثالث على التوالي.وقد قفزت مبيعات مايو بنسبة 56% على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 54% لتسجل رقما قياسيا بلغ 84 ألفا و351 وحدة.وأعلنت "كيا" أيضا عن تحقيق مبيعات شهرية قياسية للشهر الثالث، حيث ارتفعت مبيعاتها في شهر مايو بنسبة 75% على أساس سنوي لتصل إلى 80 ألفا و298 وحدة.