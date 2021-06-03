الحكومة الكورية تسعى لتخفيض ضرائب العقارات اعتبارا من يوليو

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" اليوم الخميس إن الحكومة تجري استعدادات لضمان تطبيق التخفيضات الضريبية العقارية عن أصحاب المنازل اعتبارا من شهر يوليو القادم.وصرح الوزير بذلك في أثناء ترؤسه لاجتماع الوزراء المعنيين بالاقتصاد في سيول.وكانت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم قد اتفقا في وقت سابق على رفع الحد الأقصى لأسعار المنازل الخاضعة لتخفيض الضريبة العقارية من 600 مليون وون إلى 900 مليون وون.كما قررا تخفيض نسبة الضريبة العقارية على المنازل التي يبلغ سعرها بين 600 مليون وون و900 مليون وون بمقدار 0.05 نقطة مئوية.وتعهد الوزير "هونغ" باتخاذ استعدادات شاملة لضمان الموافقة البرلمانية على مشروع القانون ذي الصلة خلال هذا الشهر، بحيث يمكن تطبيق معدلات الضرائب المخفضة في يوليو.يذكر أن أصحاب المنازل يسددون نصف ضرائبهم العقارية في يوليو، والنصف الآخر في سبتمبر من كل عام.