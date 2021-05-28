الحكومة الكورية تتوقع تطعيم إجمالي 13 مليون شخص قبل نهاية يونيو الجاري

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قبيل انتهاء عملية حجز التطعيم بلقاحات أسترازينيكا اليوم، توقعت الحكومة الكورية أن يتم تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 13 مليون مواطن كوري على الأقل، قبل نهاية النصف الأول من هذا العام، وذلك إذا سارت الأمور بالوتيرة الحالية.وقال "صون يونغ ليه" مدير إدارة الاستراتيجية الاجتماعية في مركز التعامل مع الطوارئ اليوم إن هذا الهدف سيتم تحقيقه بشكل كاف ودون خلل قبل نهاية هذا الشهر بعد الانتهاء من عمليات الحجز المسبق اليوم.وأضاف أن نسبة الحجز بين كبار السن ارتفعت لتبلغ 77.6% حيث تجاوزت نسبتهم في الفئة العمرية بين 70 عاما و84 عاما 80%، ووصلت إلى 80.7%، بينما بلغت النسبة في الفئة العمرية بين 65عاما و69 عاما 79% ، وفي فئة 60 عاما إلى 64 عاما 79.4%.وتوقع أن ترتفع نسبة الحجز المسبق مع استمرار عمليات الحجز حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.ومن ناحية أخرى بلغ عدد متلقي اللقاحات خلال يوم أمس 403 آلاف شخص، منهم 381 ألفا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات، وحوالي 22 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية.وبهذا بلغ إجمالي عدد متلقي التطعيم في كوريا حتى الآن 6 ملايين و740 ألف شخص، أي 13.1% من إجمالي عدد السكان.