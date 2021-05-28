الحكومة اليابانية ترفض تصحيح خريطتها الأولمبية حول جزر دوكدو

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واصلت الحكومة اليابانية ادعاءاتها بملكية جزر دوكدو الكورية، وهي القضية التي تعتبر من أكثر نقاط الجدل بين كوريا واليابان، وذلك قبيل انعقاد أولمبياد طوكيو في شهر يوليو القادم.وقال "كاتو كاسنوبو" المتحدث باسم الحكومة اليابانية أمس في مؤتمر صحفي إن حكومته رفضت احتجاج الحكومة الكورية على كتابة الجزر كجزر يابانية في خريطة اليابان الخاصة بنقل الشعلة الأولمبية على موقع لجنة أولمبياد طوكيو على الإنترنت، حيث استدعت الحكومة الكورية "سوما هيروهيسا" الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول للاحتجاج على تلك الخريطة.وادعى المتحدث الياباني أن هذه الجزر جزء من الأراضي اليابانية من حيث الحقائق التاريخية والقوانين الدولية، ولذلك فإن الوزير المفوض رفض الاحتجاج الكوري بشكل كامل.وأضاف أن لجنة تنظيم الأولمبياد قالت إن تضمين تلك الجزر في خريطة اليابان يعد أمرا موضوعيا.