قائد أمريكي يناقش مع وزير خارجية كوريا التحالف بين البلدين

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التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ اوي يونغ" اليوم بالقائد الجديد للقوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "جون أكويلينو"، الذي يزور كوريا حاليا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن الوزير "جونغ" أقام مأدبة إفطار اليوم في بيته في حي "هان نام" في سيول تكريما للقائد الأمريكي.يشار إلى أن "أكويلينو" تولى مهام منصبه يوم 30 أبريل الماضي ليشرف على القوات الأمريكية في المنطقة بما فيها القوات الأمريكية في كوريا.وأوضحت الوزارة الكورية أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول سبل تطوير التحالف بين البلدين والتطورات في المنطقة.وأضافت أن الوزير جونغ أوضح للقائد العسكري الأمريكي نتائج مباحثات القمة الكورية الأمريكية الأخيرة وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ النتائج خاصة في مجالي الدبلوماسية والأمن.ومن جانبه، رد "أكويليانو" بالقول إنه سيتعاون بشكل وثيق لتحقيق هذا الهدف، كما سيدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سيول وواشنطن من خلال الحفاظ على سلامة الوضع الدفاعي الكوري الأمريكي المشترك بشكل ثابت في المستقبل.