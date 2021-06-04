سيول تشكل فريق عمل لدعم مشاركة اللقاحات مع الولايات المتحدة

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أطلقت الحكومة الكورية الجنوبية فريق عمل لدعم مشاركة اللقاحات مع الولايات المتحدة، بناء على ما تم الاتفاق عليه في القمة الأخيرة بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن".ويتكون فريق العمل من مسؤولين من عشر وزارات ووكالات حكومية، من بينها وزارة الصحة، وهيئة الدواء، ووزارة الخارجية، ووزارة العلوم، والوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وسوف يكون برئاسة وزير الصحة "كوان دوك تشول".وخلال الاجتماع الافتتاحي للفريق الذي عُقد أمس الخميس، شدد الوزير "كوان" على أن مشاركة اللقاحات العالمية تهدف إلى تسهيل إمدادات اللقاح في جميع أنحاء العالم، من خلال الجمع بين القدرة الإنتاجية لكوريا الجنوبية وبين التكنولوجيا والقدرة الأمريكية على توفير المواد ذات الصلة، متوقعا أن تلك المشاركة ستساعد في تحويل كوريا الجنوبية إلى مركز عالمي للقاحات.وتحقيقا لهذه الغاية، يخطط فريق العمل لتعزيز القدرة المحلية على إنتاج اللقاحات، ودعم الإنتاج المحلي للمواد التكميلية، وتعزيز الاستثمار في البلاد من قبل شركات الصناعات الدوائية الخارجية.