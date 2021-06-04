تأكيد 9 حالات من العدوى الاختراقية في كوريا الجنوبية حتى الآن

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية 5 حالات أخرى لما يسمى بـ"العدوى الاختراقية"، حيث يصاب شخص تم تطعيمه بالكامل بعدوى فيروس كورونا.وقد سجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس ما مجموعه 9 حالات محلية من الإصابة بالعدوى الاختراقية حتى الساعة 12 من صباح يوم الاثنين الماضي.وبذلك زاد إجمالي عدد الحالات بمقدار 5 مقارنة بالعدد السابق الذي تم الكشف عنه يوم 21 مايو.ويمثل هذا واحدا من بين كل 2500 شخص تقريبا، ضمن حوالي 2.14 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل في كوريا الجنوبية.وتعرف الوكالة الكورية حالات العدوى الاختراقية بأنها الحالات التي ثبتت إصابتها بعدوى كورونا بعد تلقيها جرعتين من اللقاحات بما يتماشى مع المعايير الموصى بها.وكانت جميع حالات العدوى الاختراقية لأشخاص تلقوا تطعيم فايزر.لكن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض حذرت من الإفراط في التعميم، قائلة إن ثلاثة أرباع الذين تم تطعيمهم بالكامل هم ممن تلقوا لقاح فايزر، فضلا عن أنه يمكن تسجيل ذلك النوع من العدوى بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات الأخرى.