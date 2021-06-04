كوريا تتسلم لقاحات تكفي لمليون شخص من جونسون آند جونسون

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وصلت حوالي مليون جرعة من لقاحات شركة "جونسون آند جونسون" من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم الجمعة.وقال فريق العمل الحكومي المعني بالتطعيم ضد فيروس كورونا أمس الخميس إن طائرة شحن عسكرية كورية من طراز "كي سي-330" تحمل على متنها مليونا و10 آلاف جرعة من اللقاحات المكونة من جرعة واحدة، قد هبطت في قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي" في الساعة 1 صباحا.وسيتم التطعيم بتلك الجرعات في الفترة من 10 إلى 20 يونيو لما مجموعه 892 ألفا و407 أشخاص من بين الذين نجحوا في التسجيل على أساس أسبقية الحضور من أصل 3.7 مليون متقدم.وتأتي هذه الدفعة ضمن إجراءات المتابعة لقمة الشهر الماضي بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن". وتم تخصيص لقاحات "جونسون آند جونسون" للقوات الكورية الجنوبية وقوات الاحتياط وأفراد الدفاع المدني والمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين وغيرهم من الفئات.وقررت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الاحتفاظ بالجرعات المتبقية، وعددها 120 ألف جرعة، في حالة احتياج مرافق التطعيم إلى إمدادات إضافية.