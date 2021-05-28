الرئيس الأمريكي يكشف عن خطة لمشاركة 25 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن خطة لتوزيع 25 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا على الدول الأخرى المحتاجة إلى اللقاح، ومن بينها كوريا الجنوبية.وقد تعهدت الولايات المتحدة في وقت سابق بتقديم ما يصل إلى 80 مليون جرعة من اللقاحات إلى دول العالم حتى نهاية يونيو الجاري.وفي بيان صدر أمس الخميس، قدم "بايدن" المزيد من التفاصيل حول كيفية تخصيص 25 مليون جرعة، لزيادة التغطية العالمية ومعالجة الزيادات الحقيقية والمحتملة في أعداد الإصابات مع مراعات احتياجات البلدان الأكثر عرضة لتفشي الوباء.وقال "بايدن" إن 75% على الأقل من هذه الجرعات، أي ما يقرب من 19 مليون جرعة، سيتم توزيعها من خلال مرفق كوفاكس الدولي، بحيث يتم توزيع حوالي 6 ملايين جرعة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و7 ملايين لجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، و5 ملايين لأفريقيا.وقال "بايدن" إن الجرعات المتبقية، وهي تزيد قليلا عن 6 ملايين جرعة، سيتم توزيعها مباشرة على البلدان التي تعاني من زيادات حادة أو تعاني من أزمات أو الدول الأخرى الشريكة والحليفة، ومن بينها كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.وقد وافقت الولايات المتحدة على تقديم حوالي مليون جرعة من لقاحات "جونسون آند جونسون" إلى كوريا الجنوبية، بعد قمة "بايدن" مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" الشهر الماضي.