تسليم مليون جرعة من لقاحات جونسون آند جونسون إلى كوريا الجنوبية

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قالت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، إن طائرة تحمل مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا قد غادرت إلى كوريا الجنوبية أمس الخميس.وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد تعهد خلال قمته مع الرئيس الكوري الشهر الماضي بتقديم ما يكفي لتطعيم جميع أفراد القوات المسلحة في كوريا الجنوبية والبالغ عددهم 550 ألفا، الذين يعملون عن كثب مع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" للصحفيين إن الوضع الكوري "فريد" من نوعه، عندما سئل عن سبب عدم قيام الولايات المتحدة بإعطاء جميع الجرعات المتبرع بها إلى مرفق كوفاكس لتتم مشاركتها، حيث أشار إلى أنه كما قال الرئيس "بايدن" في أثناء زيارة الرئيس "مون جيه إين" فإن الهدف من وراء ذلك هو حماية القوات الأمريكية والقوات التي تخدم إلى جانبها.ووفقا لفريق العمل المختص بالتطعيم في كوريا الجنوبية، فقد وصلت طائرة شحن عسكرية كورية تحمل حوالي 1.01 مليون جرعة من لقاحات "جونسون آند جونسون" إلى قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" في جنوب سيول، في الساعة 1 صباحا.