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الدولية

الأمم المتحدة تشدد على توصيل لقاحات كورونا لكوريا الشمالية عبر كوفاكس

Write: 2021-06-04 10:42:03

الأمم المتحدة تشدد على توصيل لقاحات كورونا لكوريا الشمالية عبر كوفاكس

Photo : Getty Images Bank

قالت الأمم المتحدة إن توصيل لقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس وبدء عملية التطعيم في كوريا الشمالية تعد ضمن أولوياتها لعام 2021.
وأوضح مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة هذا الموقف في مقابلة مع راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى حماية الشعوب الأكثر عرضة للوباء.
وقال المكتب إن الوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف تعمل مع وزارة الصحة العامة في كوريا الشمالية لتطوير خطة وطنية لبدء التطعيم بلقاحات كورونا ووضع الإرشادات وأدوات المراقبة.
ومن ناحية أخرى، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية راديو صوت أمريكا أمس الخميس بأن واشنطن ليست لديها خطة لمشاركة اللقاحات مع كوريا الشمالية.
وكان من المنتظر في البداية أن تتلقى كوريا الشمالية حوالي مليوني جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" التي تنتجها معهد الأمصال في الهند من خلال مرفق كوفاكس، لكن الشحنة الأولى التي تم تحديدها الشهر الماضي تأجلت.
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