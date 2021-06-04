الأمم المتحدة تشدد على توصيل لقاحات كورونا لكوريا الشمالية عبر كوفاكس

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قالت الأمم المتحدة إن توصيل لقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس وبدء عملية التطعيم في كوريا الشمالية تعد ضمن أولوياتها لعام 2021.وأوضح مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة هذا الموقف في مقابلة مع راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى حماية الشعوب الأكثر عرضة للوباء.وقال المكتب إن الوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف تعمل مع وزارة الصحة العامة في كوريا الشمالية لتطوير خطة وطنية لبدء التطعيم بلقاحات كورونا ووضع الإرشادات وأدوات المراقبة.ومن ناحية أخرى، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية راديو صوت أمريكا أمس الخميس بأن واشنطن ليست لديها خطة لمشاركة اللقاحات مع كوريا الشمالية.وكان من المنتظر في البداية أن تتلقى كوريا الشمالية حوالي مليوني جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" التي تنتجها معهد الأمصال في الهند من خلال مرفق كوفاكس، لكن الشحنة الأولى التي تم تحديدها الشهر الماضي تأجلت.