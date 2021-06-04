بايدن يقوم بأول رحلة خارجية كرئيس للولايات المتحدة الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة الأسبوع القادم.وقالت البيت الأبيض أمس الخميس إن "بايدن" سيتوجه إلى بريطانيا وبلجيكا وسويسرا، للمشاركة في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلنطي "ناتو".وأضاف البيت الأبيض أن هذه الرحلة ستسلط الضوء على التزام أمريكا باستعادة تحالفاتها، وتنشيط العلاقات عبر المحيط الأطلنطي، والعمل مع حلفائها وشركائها لمواجهة التحديات العالمية وتأمين المصالح الأمريكية.ومن المقرر أن يشارك "بايدن" في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها الأسبوع القادم من الجمعة إلى الأحد في بريطانيا، ثم يسافر إلى بروكسل لحضور قمة الناتو يوم 14 يونيو.كما أشار البيت الأبيض إلى أن "بايدن" سيجري محادثات ثنائية على هامش قمة السبع، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.وقد نقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية عن مسؤول حكومي ياباني قوله إن التنسيق جار لترتيب قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على هامش قمة مجموعة السبع.