حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تقترب من 700

Photo : YONHAP News

اقترب عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية من 700 حالة.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 695 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 674 حالة محلية المصدر، منها 205 حالات في سيول، و204 حالات في مقاطعة كيونغ كي، و65 حالة في مدينة ديغو، أما الحالات الـ21 الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وقالت بلدية مدينة ديغو التي تشهد زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة الجديدة إنها ستقوم برفع مستوى التباعد الاجتماعي من 1.5 حاليا إلى المستوى 2 بدءا من يوم الغد السبت ولمدة 16 يوما.وبلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في كوريا 7 ملايين و80 ألف شخص، أي 13.8% من إجمالي عدد السكان.