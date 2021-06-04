الحكومة الكورية تجهز مشروعا لميزانية تكميلية إضافية

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أكد وزير المالية "هونغ نام كي" أن الحكومة تجهز مشروعا لميزانية تكميلية إضافية للمرة الثانية.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "هونغ" خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة لرؤساء معاهد الأبحاث ومسؤولي البنوك الاستثمارية، حيث أوضح أن الحكومة ستبذل كل طاقتها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل من خلال تعافي التوظيف، وأنها ستدرس إمكانية تخصيص الميزانية التكميلية الثانية ضمن الجهود الرامية إلى دعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد.وأشار إلى أن الميزانية التكميلية الإضافية سيتم إنفاقها في توريد لقاحات كورونا وتوزيعها وزيادة الاستهلاك المحلي والتوظيف ودعم الطبقات المتضررة من أزمة فيروس كورونا.وبحث الوزير "هونغ" مع المشاركين في الاجتماع القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي ستقوم الحكومة بالكشف عنها أواخر شهر يونيو الجاري.وأكد على أهمية المواجهة الاستباقية للتضخم المالي وزيادة الديون الأسرية والمضاربة العقارية وتكثيف الاستقطاب في الأصول بالإضافة إلى التقلبات الخارجية.