كوريا الشمالية تشترى ناقلتين لاستخدامهما في تهريب النفط

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تبين أن كوريا الشمالية اشترت ناقلتي نفط في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية التابعة للمركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية يوم الثلاثاء الماضي، قامت كوريا الشمالية بشراء ناقلتي النفط "شين بيونغ 5" و"كوانغ تشون 2" من الصين في العام الماضي، واللتين كانت قد باعتهما شركة كورية جنوبية للصين.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية قامت بنقل النفط المكرر إلى ميناء "نام بو" عشر مرات منذ أن اشترتها من الصين.الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى قرارا يحد من حجم استيراد كوريا الشمالية من النفط المكرر بأقل من 500 ألف برميل سنويا.وطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء باحتجاز السفن التي تمر بمياهها الإقليمية التي يعتقد أنها متورطة في التهريب وانتهاك العقوبات الدولية.ومن المعروف أن كوريا الشمالية تتهرب من هذه العقوبات من خلال الشحن غير الشرعي بين السفن في المياه الدولية.وأوضح التقرير أن ناقلتي النفط اللتين اشترتهما بيونغ يانغ يبدو أنه يتم استخدامهما في تهريب النفط.وتوقع التقرير أن تقوم كوريا الشمالية بشراء سفن جديدة هذا العام دون صعوبة مثلما فعلت في العام الماضي.