النيابة العسكرية تداهم مكاتب القوات الجوية ضمن تحقيقات الاعتداء الجنسي

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قامت النيابة العسكرية التي تحقق في قضية اعتداء جنسي ضد ضابطة في القوات الجوية، بمداهمة مقر القوات الجوية وأماكن أخرى.وقالت وزارة الدفاع اليوم الجمعة إن محققي النيابة العسكرية فتشوا فيلق شرطة القوات الجوية وسرب شرطة جناح البعثات الخاصة الخامس عشر الذي تنتمي إليه الضحية، التي انتحرت في وقت لاحق.وتبين أنه تجري حاليا تحقيقات أخرى مع وحدة الشرطة التابعة لجناح البعثات الخاصة العشرين، التي أجرت التحقيق الأولي في حادث الاعتداء الجنسي في شهر مارس الماضي.ويحقق المدعون العسكريون في مزاعم بأن رؤساء الضحية حاولوا التستر على الحادث وإقناعها بالتوصل إلى تسوية دون إعطاء أولوية لحمايتها، مما أدى في النهاية إلى انتحارها.وتعد هذه هي المداهمة الأولى بعد إحالة القضية إلى وزارة الدفاع وسط ضجة عامة حول سوء تعامل القوات الجوية مع القضية.