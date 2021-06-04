انخفاض كبير في حجم تجارة كوريا الشمالية في العام الماضي

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة نقلا عن إحصاءات مركز التجارة الدولية إن حجم واردات كوريا الشمالية من أكبر 10 دول باستثناء الصين بلغ 62.22 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 52% مقارنة بالعام الأسبق.أما حجم صادراتها إلى تلك الدول فبلغ 74.79 مليون دولار، بانخفاض نسبته 40% مقارنة بالعام الأسبق.وأضاف أن كوريا الشمالية استوردت ما قيمة 41.95 مليون دولار من روسيا، و7.07 مليون دولار من جمهورية الكونغو الديمقراطية، و4.33 مليون دولار من الهند، و2.67 مليون دولار من سويسرا، بينما صدرت ما قيمته 24.19 مليون دولار لميانمار، و20.92 مليون دولار لبولندا، و6.6 مليون دولار لنيجريا.كما انخفض عدد الدول التي قامت بمبادلات تجارية مع كوريا الشمالية من 110 دول في عام 2019 إلى 70 دولة حتى يوم أمس الخميس.الجدير بالذكر أن حجم تجارة كوريا الشمالية مع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لها بلغ 539 مليونا و50 ألف دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 80% مقارنة بالعام الأسبق.