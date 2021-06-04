مون يزور نصبا تذكاريا لضابطة في سلاح الجو

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة لنصب تذكاري أقيم لضباطة في القوات الجوية انتحرت بعد تعرضها لتحرش جنسي من قبل زميل لها.وتوجه "مون" إلى مستشفى القوات المسلحة في منطقة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث زار النصب التذكاري وترحم على روح الضابطة الراحلة أمس الأحد مباشرة بعد حضوره حفلا بمناسبة يوم الشهداء السادس والستين في مقبرة سيول الوطنية.وتشير هذه الزيارة إلى أن مون يأخذ قضية الاعتداء الجنسي على محمل الجد وأنه سيضمن إجراء تحقيقات شاملة ومعاقبة المسؤولين.وفي خطابه خلال يوم الشهداء، قال مون إنه يشعر بالأسف الشديد لوجود ممارسات شريرة في ثقافة الثكنات العسكرية، مما أدى إلى وقوع حوادث وفاة مأساوية وظالمة.وكان الرئيس قد أمر يوم الخميس الماضي بإجراء تحقيقات شاملة في طريقة تعامل الجيش مع تلك القضية.وقد استقال رئيس أركان القوات الجوية "لي صونغ يونغ" في اليوم التالي متحملا مسؤولية تعامل منظمته مع الحادث.