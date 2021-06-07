الحزب الحاكم يعيد التأكيد على خطته لتصديق البرلمان على إعلان بان مون جوم

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أعاد الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية التأكيد على خطته لمتابعة التصديق البرلماني على اتفاقية القمة بين الكوريتين لعام 2018. وقال المتحدث باسم الحزب "لي يونغ بين" أمس الأحد في إيجاز صحفي مكتوب، إن الحزب سيسعى إلى التصديق على إعلان بان مون جوم في الوقت المناسب.وأوضح "لي" أنه يتم تهيئة الظروف لتسهيل الحوار والتعاون بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وشدد المتحدث على الحاجة إلى استعادة العلاقات بين الكوريتين ودفعها، مشيرا إلى أنه تم تحقيق إنجازات تاريخية فيما يتعلق بالسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية خلال القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما قال المتحدث إنه يجب على الكوريتين استئناف جولات لم شمل العائلات المشتتة وتشغيل مجمع كيسونغ الصناعي.ويذكر أن إعلان بان مون جوم قد صدر في نهاية القمة الأولى بين الرئيس "مون جيه إين" وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" في أبريل من عام 2018، للتعبير عن الإرادة المشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، ووقف الأعمال العدائية بين الكوريتين. وقد قدمت الحكومة اقتراحا بشأن التصديق عليه في أغسطس 2018، لكن المناقشات البرلمانية فشلت في إحراز تقدم بسبب الصعوبات في تقدير النفقات ذات الصلة.