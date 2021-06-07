بدء تطعيمات كورونا للكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما

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بدأت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عمليات تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما، الذين كانوا قد حجزوا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم اليوم الاثنين، سيحصل كبار السن من هذه الفئة العمرية على الجرعة الأولى من لقاحات أسترازينيكا اعتبارا من اليوم الاثنين.ويذكر أنه حتى يوم الخميس الماضي، قام 78,8% من إجمالي 3 ملايين و950 ألف شخص تقريبا في هذه الفئة العمرية بالحجز لتلقي اللقاحات.وعلى الرغم من إغلاق الحجوزات، يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 74 عاما إجراء حجوزات والحصول على اللقاحات عن طريق الاتصال تليفونيا أو زيارة المؤسسات الطبية للحصول على اللقاحات المتبقية، كما يمكنهم أيضا حجز المواعيد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول على نيفر وكاكاو.وفي الوقت نفسه، كان من المقرر مبدئيا تلقي المعلمين في رياض الأطفال ومراكز رعاية الأطفال والمدارس الابتدائية للصفين الأول والثاني لقاحات أسترازينيكا اعتبارا من اليوم الاثنين، ولكن تقرر أن يتلقوا لقاحات موديرنا بدءا من الشهر القادم.