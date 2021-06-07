فتح باب الحجز للقاحات فايزر لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما في كوريا

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بدأت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في قبول الحجوزات من المواطنين الكوريين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما للحصول على لقاحات شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، فإن الأفراد الأساسيين الذين ولدوا بعد يناير 1992، مثل ضباط الشرطة وقوات حرس السواحل ورجال الإطفاء، سيكونون مؤهلين لتلك الحجوزات، كما سيكون العاملون في مرافق الرعاية طويلة الأجل والمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة مؤهلين أيضا للحجوزات.وفي وقت سابق، قال مسؤول في فريق العمل إن عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحات فايزر يقدر بحوالي 190 ألفا. ويمكن لهؤلاء الأشخاص الحجز على موقع فريق العمل على الإنترنت: https://ncvr.kdca.go.krومن المقرر أن تبدأ عمليات التطعيم يوم الثلاثاء القادم، وسوف تستمر حتى يوم 26 يونيو الجاري.وفي الوقت نفسه، ستبدأ عمليات تطعيم الجنود الكوريين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما اليوم الاثنين.