الحكومة الكورية تكشف عن قواعد جديدة للتباعد الاجتماعي في منتصف يونيو

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الأحد إنها ستكشف عن نظام جديد من قواعد التباعد الاجتماعي ذات الصلة بوباء كورونا في منتصف يونيو الجاري.وأوضحت السلطات الصحية أنها جمعت آراء أكثر من 40 منظمة ومجموعة ذات صلة حول تلك القواعد الجديدة، مشيرة إلى أن القواعد النهائية سيتم الإعلان عنها بعد إجراء المزيد من المشاورات.وحاليا، تدير الدولة نظاما للتباعد الاجتماعي مكونا من خمسة مستويات، وهي: المستوى 1، والمستوى 1.5، والمستوى 2، والمستوى 2.5، والمستوى 3، لكن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مخطط من أربع مستويات وتقليل القيود المفروضة حاليا على الأعمال.وتخطط الحكومة لإدخال نظام التباعد الجديد الشهر القادم إذا تلقى أكثر من 13 مليون شخص لقاحات كورونا بحلول نهاية هذا الشهر وظلت الإصابات الجديدة اليومية في مستوى أقل من ألف إصابة.