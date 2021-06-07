العبء الضريبي للفرد في كوريا يتجاوز 10 ملايين وون في عام 2020

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بلغ العبء الضريبي للفرد الواحد في كوريا الجنوبية أكثر من عشرة ملايين وون، أي حوالي 10 آلاف دولار، خلال العام الماضي.ووفقا لتحليل البيانات الضريبية من قبل النائب "جو كيونغ هو" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي اليوم الاثنين، وصل معدل العبء الضريبي السنوي للفرد الواحد في كوريا عشرة ملايين و190 ألف وون لعام 2020.وتشمل تلك الضرائب كلا من الضرائب الحكومية المركزية والإقليمية، فضلا عن الضرائب الأخرى مثل المساهمات في معاشات التقاعد الوطني والتأمين الصحي. ويمثل هذا المستوى من العبء الضريبي للفرد زيادة بنسبة 0,7% مقارنة بما كان عليه في العام الأسبق. وقد بلغ العبء الضريبي للجمهور 527,7 تريليون وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 0,8% على أساس سنوي، كما ارتفعت نسبة العبء المالي الإجمالي للأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي، لتصل إلى 27,4% في العام الماضي.وقال النائب "جو" إنه في ظل إدارة "مون جيه إين" تتزايد الأعباء الضريبية للأفراد وكذلك الدين القومي بسرعة.