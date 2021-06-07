الأجانب يبيعون بأكثر من 10 تريليونات وون من الأسهم في البورصة الكورية في مايو

باع المستثمرون الأجانب بما يتجاوز 10 تريليونات وون من الأسهم في البورصة الكورية خلال شهر مايو الماضي، وسط مخاوف بشأن التاثيرات المحتملة لسياسات التيسير الكمي في الولايات المتحدة.ووفقا لتقرير تضمن بيانات صادرة عن هيئة الإشراف المالي اليوم الاثنين، باع الأجانب بمقدار 10,1 تريليون وون من الأسهم المحلية في شهر مايو، وهو ما يعد أكبر عملية بيع بواسطة الأجانب منذ انهيار سوق الأسهم المحلية بسبب جائحة كورونا في شهر مارس من العام الماضي.وقد ظلت ملكية الأجانب للأسهم الكورية تنخفض بمعدل 2,3 تريليون وون شهريا لتصل إلى 820,2 تريليون وون في مايو، وهو ما يمثل 30,1% من رأس مال سوق الأسهم الكورية.وفي المقابل، اشترى الأجانب بأكثر من 5 تريليونات وون من الأسهم المحلية الشهر الماضي، وسجلت ملكية الأجانب للسندات المحلية أرقاما قياسية جديدة للشهر الخامس على التوالي. وحتى نهاية الشهر الماضي، تم تقييم حيازات الأجانب من السندات عند مستوى قياسي بلغ 179,1 تريليون وون، أي بنسبة 8,3% من إجمالي قيمة السندات المحلية.