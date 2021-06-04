دول مجموعة السبع تتفق على فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

Photo : YONHAP News

قررت مجموعة الدول الصناعية السبع فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.جاء ذلك في بيان مشترك صدر أول من أمس السبت في أعقاب اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الذي استمر يومين في لندن، حيث اتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع على محاربة التهرب الضريبي من خلال إجراءات لجعل الشركات تدفع ضرائب في البلدان التي تمارس فيها أعمالها.كما اتفقوا من حيث المبدأ على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15% لتجنب تقليل البلدان للضرائب بهدف منافسة بعضها البعض في جذب الشركات.وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم البلدان التي تمارس فيها الشركات أعمالها بفرض ضرائب بنسبة 20% بحد أقصى على أكثر من 10% من العائدات من مبيعاتها.ومن المتوقع أن تتضرر من هذا الاتفاق لشركات العملاقة متعددة الجنسيات، مثل غوغل وفيسبوك وأمازون.ويرى المراقبون أن هذا الاتفاق يهدف إلى تجنب انتقال الشركات من الدول المتقدمة التي تعانى من كثرة الإنفاق المالي بسبب كورونا، إلى الخارج، وتأمين إيراداتها الضريبية.