زيادة مبيعات مستحضرات التجميل استعدادا للعودة إلى الحياة اليومية العادية

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، شهد حجم مبيعات السلع غير المعمرة في كوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي زيادة بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذل أعلى مستوياته منذ تفشي فيروس كورونا.وتشمل السلع غير المعمرة كلا من: الأطعمة والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل والكتب والأدوات المكتبية ووقود السيارات.وكان حجم مبيعات السلغ غير المعمرة قد شهد انخفاضا متتاليا منذ شهر مارس من العام الماضي، قبل أن يسجل زيادة بنسبة 2.6% في فبراير، و2.4% في مارس، و4.2% في أبريل الماضي.وكانت مستحضرات التجميل أكثر السلع زيادة في المبيعات، حيث بلغت نسبة الزيادة 15.5% في أبريل، بعد أن شهدت انخفاضا بنسبة 30.2% في شهر ديسمبر من العام الماضي.وترى الدوائر الصناعية أن زيادة حجم مبيعات مستحضرات التجميل تشير إلى أن المستهلكين الكوريين بدؤوا يستعدون لخلع الكمامات.كما شهد حجم مبيعات وقود السيارات في أبريل الماضي زيادة بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته أيضا منذ تفشى وباء كورونا.وقال التقرير إن حجم مبيعات السلع شبه المعمرة، بما في ذلك الملابس والأحذية والحقائب، بالإضافة إلى سلع الهوايات والترفيه، شهد زيادة بنسبة 35.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتشير ظاهرة زيادة حجم مبيعات السلع غير المعمرة وشبه المعمرة، مثل الملابس والحقائب والأحذية ومستحضرات التجميل ووقود السيارات، إلى أن الكوريين يستعدون الآن للخروج من منازلهم والعودة إلى حياتهم اليومية العادية مثلما كان عليه الوضع قبل تفشى فيروس كورونا.