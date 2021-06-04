تقرير بحثي يؤكد تعافي الاقتصاد الكوري تدريجيا

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قال معهد التنمية الكوري في تقرير له اليوم الاثنين إن الاقتصاد الكوري يتعافى بشكل تدريجي، لكنه أضاف أنه مازال هناك احتمالٌ بزيادة التضخم المالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الناجم عن عدم الاستقرار في توريدها.وأرجع المعهد السبب في تعافى الاقتصاد الكوري إلى الاستمرار في زيادة الصادرات، وزيادة الاستثمارات في المرافق الإنتاجية، وانتعاش الاستهلاك المحلي بشكل تدريجي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، شهدت الاستثمارات في المرافق الإنتاجية زيادة بنسبة 16.8% في أبريل الماضي، بعد أن كانت نسبة الزيادة 9.5% في الشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن صادرات كوريا سجلت زيادة بنسبة 45.6% في مايو الماضي، بعد أن كانت 41.2% في الشهر الأسبق.وقال التقرير إن حجم مبيعات التجزئة زاد بنسبة 8.6% في أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.