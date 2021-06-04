وزير التوحيد يدعو إلى إجراء تدريبات عسكرية أكثر مرونة بين سيول وواشنطن

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طالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالتخلى عن سياساتها العدائية ضدها، ومن أهمها وقف إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية، كشروط مسبق لاستئناف الحوار.وكانت التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن التي جرت في شهر مارس الماضي قد تم تقليل حجمها مراعاة لوضع انتشار فيروس كورونا.ويرى بعض المراقبين أنه أصبح من الممكن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بمشاركة عدد كبير من جنود البلدين نتيجة لتلقى هؤلاء الجنود لقاحات كورونا، فيما أكد البعض الآخر على ضرورة وقف التدريبات أو تقليل حجمها من أجل استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على إمكانية إجراء تعديل على حجم التدريبات العسكرية مع كوريا الشمالية.ومن جانبه، أكد وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" أنه لا يريد أن يرى التدريبات المشتركة تشكل توترا في شبه الجزيرة الكورية أو تستخدم لتفاقم الوضع، معربا عن اعتقاده بأن حكومة سيول يجب أن تمارس أقصى قدر من المرونة في تعديل السياسات تجاه التدريبات.ودعا الوزير "لي" كوريا الشمالية إلى التعامل مع هذه القضية أيضا بمرونة كبيرة.ومن المقرر أن تجرى التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية في شهر أغسطس القادم.