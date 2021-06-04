الآرمي الصيني ينظم مهرجانا لبي تي إس رغم حظر الثقافة الكورية في الصين

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بمناسبة الذكرى الثامنة على انطلاق فرقة "بي تي إس"، قام نادي معجبي الفرقة في الصين "آرمي" بتنظيم مهرجان "بي تي إس" بالتعاون مع مؤسسة تنمية السياحة الكورية، وذلك على الرغم من الحظر الذي تفرضه الحكومة الصينية على الثقافة الكورية.وكان أعضاء النادي الذين حضروا المهرجان يغنون ويرقصون على أغاني فرقة "بي تي إس".وشكرت عضوة الآرمي الصينية "ليو سينغ يي" أعضاء فرقة "بي تي إس" قائلة إنها وجدت عملا تريد أن تعمله في المستقبل ووضعت هدفا لحياتها بفضل وجودهم.وقال عضو الآرمي الآخر "تشين" إنه يريد أن يزور الأماكن التي زارها عضوا الفرقة "تيه هيونغ" و"جي مين"، معربا عن أمله في التعرف على كوريا الجنوبية بشكل أكثر لأنه معجب بالفرقة.ومن جانبه، أكد مدير مكتب مؤسسة تنمية السياحة في بكين "ريو جين هو" أن الترويج للسياحة الكورية لمعجبي "بي تي إس" والكيبوب" ستكون له فعاليات أكثر.الجدير بالذكر أن هذا العام والعام القادم قد تم تخصيصهما كعام للتبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والصين، بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة علاقات دبلومىاسية بينهما، والتي تصادف العام القادم.