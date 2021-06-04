الولايات المتحدة توافق على أول دواء جديد لمرض ألزهايمز منذ 18 عاما

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء جديد لمرض ألزهايمر منذ 18 عاما، لكن العلماء منقسمون حول تأثيره المحتمل بسبب عدم اليقين بشأن نتائج التجارب ذات الصلة.وقالت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن الإدارة الأمريكية واقفت أمس الاثنين على دواء جديد طورته شركة "بايو جين" الأمريكية بالتعاون مع شركة "إيساي" اليابانية، للمرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف وليس الخرق الشديد، ولإبطاء تقدم مرض ألزهايمر.وكانت الوكالة الأمريكية قد وافقت على دواء جديد ذي صلة بمرض ألزهايمر في عام 2003، لكن ذلك الدواء كان مخصصا فقط للتحكم في أعراض مثل القلق والأرق.ويتوجب على مرضىى ألزهايمر تلقى الدواء الجديد المعروف باسم "أديوهيلم" كل أربعة أسابيع، مما قد يتسبب في عبء مالي يتراوح بين 30 ألف و50 ألف دولار سنويا على المرضى.