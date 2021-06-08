توقعات باستكمال تطعيم 14 مليونا في كوريا خلال النصف الأول من العام

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توقعت الحكومة الكورية أن تنجح في تحقيق هدفها الذي وضعته في وقت سابق بتطعيم ما لا يقل عن 13 مليون شخص في النصف الأول من هذا العام، وأنها قد تقوم بتطعيم ما يصل إلى 14 مليونا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها أبلغت الرئيس "مون جيه إين" بهذه التوقعات خلال اجتماع خاص ترأسه الرئيس أمس الاثنين.وأوضحت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه حتى يوم أمس الاثنين، تلقى حوالي 7,6 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما قام حوالي 5,2 مليون شخص آخر بالحجز لتلقي لقاحات أسترازينيكا حتى يوم 19 يونيو، وبإضافة حوالي مليون شخص مؤهل لتلقي لقاحات فايزر، يمكن تحقيق هدف تطعيم 13 مليون شخص في وقت أبكر مما كان متوقعا. وأشارت أيضا إلى أنه بإضافة أولئك المؤهلين للحصول على لقاحات "جونسون آند جونسون" سيمكن تطعيم ما يصل إلى 14 مليون شخص في النصف الأول من العام.ويذكر أنه ابتداء من الشهر القادم، ستبدأ السلطات الصحية الكورية في تطعيم الناس في الخمسينيات من العمر والمعلمين في رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب المدارس الثانوية.