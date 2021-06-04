واشنطن تتعهد بالعمل للم شمل الأمريكيين الكوريين مع عائلاتهم في كوريا الشمالية

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تعهد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ببذل جهود لتحقيق لم شمل الأمريكيين الكوريين بعائلاتهم في كوريا الشمالية.وأدلى "بلينكين" بهذا التصريح أمس الاثنين فى جلسة استماع امام اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس النواب، حيث قال إن هذه القضية "تؤلم القلب"، مع الوضع في الاعتبار أن أولئك الناس لم ينفصلوا فحسب عن ذويهم، بل إنهم أيضا لا يعرفون حتى مصير أحبائهم.وتعهد الوزير الأمريكي بأن تعمل الولايات المتحدة بشكل مطلق في هذه القضية، بما في ذلك العمل مع شركائها في كوريا الجنوبية، للتأكد من أن الجهود المبذولة ستحقق مصالح الأمريكيين الكوريين الذين انفصلوا عن عائلاتهم.ومع ذلك، أضاف بلينكين أنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل كوريا الشمالية، وقال إن ذلك "أمر صعب للغاية"، وأن الولايات المتحدة لا تعرف نوع المشاركة التي ستحصل عليها من كوريا الشمالية.