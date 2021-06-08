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الدولية

الولايات المتحدة تعيّن مبعوثا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Write: 2021-06-08 10:46:17

الولايات المتحدة تعيّن مبعوثا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

صرح وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" بأن الحكومة الأمريكية سوف تعين مبعوثا مسؤولا عن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولكن لم يتم وضع أي جدول زمني محدد لموعد تعيين ذلك المبعوث.
وأدلى الوزير الأمريكي بهذه التصريحات في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الاثنين عندما سئل عن خطط إدارة بايدن لتعين مثل هذا المبعوث.
وقال بلينكين إن الإدارة الأمريكية "عازمة" على تعيين مبعوث خاص و"المضي قدما" في ذلك، لكن عملية التدقيق أصبحت "أكثر تعقيدا، وتستغرق وقتا طويلا"، ووصفها بأنها "مرهقة". وأضاف أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن كل ذلك يتم بشكل صحيح.
ويُلزم قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي بتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن هذا المنصب في وزارة الخارجية ظل شاغرا منذ يناير من عام 2017.



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