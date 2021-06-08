البيت الأبيض ينفي خطة عقد قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إنه لا توجد خطط حاليا لعقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، لكن مثل هذا الاجتماع قد يكون ممكنا.وأصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين ردا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع على هامش قمة مجموعة السبع المقرر عقدها هذا الأسبوع في بريطانيا. وقال سوليفان إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا جدول زمني للقمة الثلاثية، ولكن هناك احتمال لأي شيء تقريبا في هذه المساحات الصغيرة التي سيجتمع فيها حوالي 12 قائدا معا، في مدينة "كورن وول" البريطانية.ويذكر أنه إذا تم عقد تلك القمة الثلاثية فسوف تكون الأولى منذ سبتمبر 2017.ومن المقرر أن تبدأ قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام يوم الجمعة القادم. ورغم أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في مجموعة السبع، إلا أنه تمت دعوتها لحضور اجتماع هذا العام كضيف، إلى جانب أستراليا والهند وجنوب إفريقيا.