استمرار الفائض في الحساب الجاري الكوري لمدة 12 شهرا

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في حسابها الجاري للشهر الثاني عشر على التوالي في أبريل الماضي على خلفية انتعاش الصادرات، رغم استمرار جائحة كورونا.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ فائض الحساب الجاري الكوري مليارا و910 ملايين دولار أمريكي في أبريل، بزيادة نسبتها 5,21% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبذلك تكون كوريا قد حققت فائضا في الحساب الجاري لمدة 12 شهرا متتالية منذ أن سجلت عجزا بلغ 3 مليارات و330 مليون دولار في أبريل من العام الماضي.وسجل ميزان السلع فائضا قدره 4 مليارات و560 مليون دولار في أبريل ، بزيادة مقدارها 3 مليارات و860 مليون دولار على أساس سنوي.وقفزت الصادرات بنسبة 46,7% على أساس سنوي لتصل إلى 52,1 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 36,7% على أساس سنوي لتصل إلى 47,6 مليار دولار.وسجل رصيد حساب الخدمات فائضا أيضا بلغ 10 ملايين دولار في أبريل، وهو تحول حاد عن عجز قدره 1,5 مليار دولار في العام السابق.