الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد مؤشرات على إنتاج البلوتونيوم في كوريا الشمالية

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قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية صرح بأن وكالته رصدت مؤشرات في كوريا الشمالية تدل على إمكانية القيام بإعادة معالجة لفصل مادة البلوتونيوم عن الوقود المستهلك في مفاعل النووي، وهو ما يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية.وأضافت التقارير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" أدلى بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة، حيث قال إنه تم رصد أبخرة تخرج بشكل مستمر من مصنع يستخدم كمعمل لإعادة المعالجة في بيونغ يانغ. وأشار أيضا إلى أن هذا المصنع المخصص كمختبر للكيمياء الإشعاعية قد استمر في العمل منذ بيانه الأخير أمام اجتماع مجلس الوكالة في شهر مارس الماضي.وقال إن مدة هذه العملية تتماشى مع الوقت المطلوب لعملية إعادة المعالجة في المختبر، لكنه أشار أيضا إلى أنه لا يمكن تأكيد إجراء إعادة المعالجة.