كوريا الجنوبية تبلغ عن 454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 454 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 145 ألفا و91 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 435 حالة محلية المصدر، منها 139 حالة في سيول، و139 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و48 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و33حالة في مدينة ديغو، و22 حالة في مدينة ديجون، و15 حالة في مدينة بوسان.أما الـ19 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الوفيات ألفا و975 حالة وفاة حتى الآن، بعد إضافة حالة وفاة واحدة جديدة أمس الاثنين.وبلغ إجمالي عدد الحاصلين على لقاحات كورونا 8 ملايين و455 ألفا و799 شخصا، أي 16.5% من إجمالي عدد سكان البلاد.وتخطط السلطات الصحية الكورية لتطعيم 36 مليون شخص بقاحات كورونا حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.