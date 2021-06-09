اليابان تفرض رسوم إغراق بنسبة 30% على كربونات ثنائي البوتاسيوم من كوريا الجنوبية

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أفادت الأنباء أن اليابان ستفرض رسوما لمكافحة الإغراق تزيد عن 30% على كربونات ثنائي البوتاسيوم المصنوع في كوريا الجنوبية، على مدى السنوات الخمس المقبلة.ووفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء وإذاعة "إن إتش كي" أمس الثلاثاء، قررت حكومة اليابان فرض رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 30.8% على المواد المستوردة من كوريا الجنوبية لحماية صناعتها المحلية.وذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة اليابانية ستتخذ القرار رسميا خلال اجتماع لمجلس الوزراء قريبا.وتجري وزارة المالية اليابانية تحقيقا بشأن كربونات ثنائي البوتاسيوم المصنوع في كوريا الجنوبية منذ يونيو من العام الماضي.وتُستخدم تلك المادة في الأساس في صناعة الزجاج، بما في ذلك الشاشات الكريستالية السائلة، كما تستخدم في الصناعات الغذائية. وتعد كوريا الجنوبية أكبر مصدر لذلك المركب في العالم.