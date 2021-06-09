كوريا الجنوبية لن تقاطع أولمبياد طوكيو بسبب النزاع على خريطة دوكدو

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قالت حكومة سيول اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية لا تفكر في مقاطعة أولمبياد طوكيو بسبب قضية الخريطة اليابانية التي وصفت جزر "دوكدو" بأنها أرض يابانية على الموقع الإلكتروني لدورة الألعاب الصيفية.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي دوري، عندما سُئل عن موقف سيول من هذه المسألة.وهذه هي المرة الأولى التي تصرح فيها الحكومة بنفي إمكانية مقاطعة الأولمبياد بسبب قضية الخريطة.وأكد المتحدث بعد ذلك أن "دوكدو" هي أرض كورية جنوبية تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقانون الدولي.وقد تضمنت خريطة مسار تتبع الشعلة الأولمبية على موقع أولمبياد طوكيو جزر "دوكدو" ملونة بنفس لون الأراضي اليابانية، مما أثار غضبا في كوريا الجنوبية ودعوات عامة لمقاطعة الأولمبياد.