الولايات المتحدة تخفض إرشادات السفر إلى كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى

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خفضت الولايات المتحدة إرشادات السفر إلى كوريا الجنوبية بدرجة واحدة إلى أدنى مستوى، في النظام المكون من 4 مستويات.وأظهر التحديث الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن موقف كوريا الجنوبية تحول من المستوى الثاني (الذي ينصح بزيادة الحذر) إلى المستوى الأول (الذي ينصح بممارسة الاحتياطات العادية).وهذه هي المرة الأولى التي تخفض فيها الولايات المتحدة مستوى الإرشادات إلى أدنى مستوى، منذ رفعه إلى المستوى الثاني في 24 نوفمبر من العام الماضي.وذكرت الوزارة "المستوى المنخفض لانتشار فيروس كورونا في البلاد"، بناء على تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وقد سجلت كوريا الجنوبية ما متوسطه 613 حالة إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضي، كما يتسارع برنامج التطعيم نحو تحقيق هدف حصول ربع السكان على الجرعة الأولى على الأقل، بحلول نهاية هذا الشهر.ومن ناحية أخرى، خفضت الولايات المتحدة أيضا إرشادات السفر إلى اليابان من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، قبل أولمبياد طوكيو.