سيول تسعى إلى عقد قمة ثلاثية مع واشنطن وطوكيو في قمة مجموعة السبع

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قال نائب وزير الخارجية "تشيه جونغ كون" إنه لم يتم تحديد موعد رسمي للقمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، على هامش قمة مجموعة السبع التي ستعقد هذا الأسبوع، لكن سيول ستسعى إلى عقد تلك القمة.وصرح "تشيه" بذل كفي اجتماع مع الصحفيين فور وصوله إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، في طريقه للقاء نظيرته "ويندي شيرمان" لمناقشة متابعات القمة الثنائية التي عقدت بين سيول وواشنطن في الشهر الماضي.وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" قد صرح يوم الاثنين بأنه لم يتحد تحديد موعد لعقد قمة ثلاثية، لكنه أشار إلى إمكانية "كل شيء تقريبا"، مستشهدا بالمساحة الصغيرة لمكان انعقاد قمة مجموعة السبع.وتتكون مجموعة السبع من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان. وقد تمت دعوة كوريا الجنوبية إلى جانب الهند وأستراليا وجنوب أفريقيا، لحضور قمة هذا العام كضيوف.