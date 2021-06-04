الاقتصاد الكوري يسجل نموا بنسبة 1.7% بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول

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نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية بنسبة 1.7% في الربع الأول مقارنة بالربع الذي قبله، ليعود إلى مستويات ما قبل الوباء.وأعلن بنك كوريا اليوم الأربعاء عن تقديره النهائي للفترة من ينار إلى مارس، ويعد أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الرقم المبدئي المعلن في 27 أبريل.ومقارنة بتقديرات أبريل، كان النمو في الصناعات التحويلية أعلى بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بينما انخفض النمو في قطاع الخدمات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.وفي العام الماضي، انكمش الاقتصاد الكوري في الربعين الأولين من العام بسبب تداعيات الجائحة، حيث سجل انكماشا بنسبة 1.3% في الربع الأول، و3.2% في الربع الثاني. لكنه تحول إلى النمو بنسبة 2.1% في الربع الثالث، وحقق نموا بنسبة 1.2% في الربع الرابع.وبسبب التعافي القوي للاقتصاد، رفع البنك المركزي توقعاته للنمو في هذا العام من 3% إلى 4%.